Мошенница "отжала" квартиру столичного горсовета за 2 млн грн

Женщина присвоила в Киеве квартиру, которая принадлежит городскому совету. Фото - Главком

42-летняя жительница Хмельницкой области присвоила в Киеве квартиру, которая принадлежит городскому совету.

Женщина подделала решение суда, а затем с помощью частного нотариуса оформила право собственности. Досудебное расследование длилось более года, рассказала Ангелина Семчук с Подольского управления полиции.

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"Мы выяснили, что женщина подделала решение районного суда о признании права собственности на квартиру на улице Белицкой. И обратилась к частному нотариусу для внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество. В результате фигурантка завладела недвижимостью, принадлежащей Киевскому городскому совету, стоимость которой составляет примерно два миллиона гривен", - рассказала Семчук.

Женщина ранее не имела судимостей. Ей объявили подозрение в содеянном, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ее могут посадить на 12 лет с конфискацией имущества.

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