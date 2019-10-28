Мощный взрыв прогремел на заводе в Днепре

В Днепре произошел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки" на улице Байкальской.

Взрыв перерос в большой пожар, сообщили очевидцы.

Жители Левого берега рассказали, что слышали громкий хлопок, от которого тряслись окна и качались дома. Некоторые сравнили взрыв с землетрясением и пожаловались, что стало трудно дышать.

Сотрудники завода закрыли ворота от корреспондентов, которые успели снять первые кадры взрыва. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

Автор: Днепр оперативный В Днепре произошел взрыв на заводе "Потоки"

"По предварительной информации, на производстве из-за взрыва - обрушение крыши в цеху, 400 квадратных метров. Перед взрывом была яркая вспышка", - сообщается на странице "Днепр оперативный" в Facebook.

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В Сумах в субботу, 28 сентября, на заводе "Гуала Кложерс Украина" произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар.