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пятница, 22 ноября 2019 02:47

Мощный шторм сорвал с якоря судно с людьми

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Мощный шторм сорвал с якоря судно с людьми
Судно "Дельфи" сорвало с якоря и бросило в море. Фото: ТСН

В Одессе сильный ветер сорвал с якоря сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. С акватории порта "Южный" его отнесло в сторону Одессы.

На борту находятся до 15 человек, сообщает Думская.

У судна отказал двигатель. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия". Спасательные катера пытаются подойти и снять с судна экипаж. Этому мешают сильный ветер и волны, достигающие до 2,3 метра.

В заливе также работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, с "Южного" вышел мощный буксир "Иванов".

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Длина "Дельфи" составляет 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение - около 1600 тонн.

Пока точно не известно, что именно произошло с танкером.

Ранее в Одессе в условиях мощного бокового ветра Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки. Никто не пострадал.

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