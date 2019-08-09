Мощный ливень в Одессе остановил движение транспорта: фото и видео

В Одессе в пятницу, 9 августа, прошел сильный ливень с мощным ветром.

Из-за непогоды улицы оказались затопленными, было затруднено движение транспорта. Об этом сообщает издание Думская.

Так по ряду маршрутов перестали ходить трамваи. В частности у Одесского академического театра музыкальной комедии на контактную сеть упало дерево, что заблокировало трамваи №5 и №28. Похожая ситуация была на улице Генерала Петрова и Балковской.

В сети опубликовали яркие фото и видео непогоды в Одессе.

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В селе Постоянное Костопольского района Ровенской области погибла 82-летняя женщина. Ее 6-летняя внучка находится в больнице. Обеих ударило током, когда наступили на провод электропередач, который валялся на дороге после непогоды.