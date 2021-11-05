Моряки-иностранцы приплыли в Украину с "женскими" паспортами

В официальных бумагах мужчин значилось, что они – женщины. Фото: dpsu.gov.ua/

В Николаевском морском порту пограничники обнаружили поддельные документы у нескольких десятков моряков-иностранцев.

"При проверке документов сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделок в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов. При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта - мужчин, значилось, что они - женского пола", - сообщили в ГНСУ.

Иностранцам отказали в пересечении украинской границы. Они будут охраняться на своих судах до выбытия из нашей страны.

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В аэропорту "Борисполь" 27 февраля задержали четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами России. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, которые хотели попасть в Доминиканскую Республику.