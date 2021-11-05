Моряки-иностранцы приплыли в Украину с "женскими" паспортами

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 459
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3186
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 1053
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 513
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10134
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7272
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3267
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 333
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3240
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 684
Фото
Все фото
9
12
6
7
6
В &quot;Борисполе&quot; поймали украинца с &quot;головой&quot; Гитлера
В "Борисполе" поймали украинца с "головой" Гитлера
В Киеве водитель &quot;Жигулей&quot; под наркотиками устроил блокбастер на дороге
В Киеве водитель "Жигулей" под наркотиками устроил блокбастер на дороге
Разоблачили колл-центры, работавшие на Госдуму РФ
Разоблачили колл-центры, работавшие на Госдуму РФ
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной &quot;скорой&quot; штурмовали больницу в поисках кислорода
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода
Видео
Все видео
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 6417
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 621
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 999
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6768
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4131
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 144
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
пятница, 05 ноября 2021 22:52

Моряки-иностранцы приплыли в Украину с "женскими" паспортами

  Комментировать
Моряки-иностранцы приплыли в Украину с &quot;женскими&quot; паспортами
В официальных бумагах мужчин значилось, что они – женщины. Фото: dpsu.gov.ua/

В Николаевском морском порту пограничники обнаружили поддельные документы у нескольких десятков моряков-иностранцев.

"При проверке документов сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделок в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов. При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта - мужчин, значилось, что они - женского пола", - сообщили в ГНСУ.

Иностранцам отказали в пересечении украинской границы. Они будут охраняться на своих судах до выбытия из нашей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники за €2 тыс. подделывали документы для "карты поляка"

В аэропорту "Борисполь" 27 февраля задержали четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами России. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, которые хотели попасть в Доминиканскую Республику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Моряки-иностранцы приплыли в Украину с "женскими" паспортами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 23175
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 20107
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 5 Просмотров: 10314
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7884
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК Просмотров: 6687
Происшествия
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
 Просмотров: 333
Смертельное ДТП с Infiniti: у 16-летнего водителя принудительно отберут кровь для экспертиз
Смертельное ДТП с Infiniti: у 16-летнего водителя принудительно отберут кровь для экспертиз Просмотров: 288
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии Просмотров: 5725
В горах потерялся 12-летний мальчик
В горах потерялся 12-летний мальчик Просмотров: 468
В "Борисполе" поймали украинца с "головой" Гитлера
В "Борисполе" поймали украинца с "головой" Гитлера
9
 Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
5
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 1264
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть