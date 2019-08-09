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пятница, 09 августа 2019 18:06

Молодой водитель легковушки устроил лобовое столкновение: пострадали 24 человека

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Молодой водитель легковушки устроил лобовое столкновение: пострадали 24 человека
На Житомирщине произошло лобовое столкновение маршрутки и легковушки. Фото: Нацполиция

Возле села Тетеревка Житомирского района 9 августа произошло лобовое столкновение автомобиля BMW и маршрутки.

В результате аварии пострадали 24 человека, 12 из них госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"25-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении г. Житомира, при выполнении обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате "BMW" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом "Volkswagen LT35D" сообщением "Киев-Хмельницкий", который двигался навстречу ", - говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль BMW загорелся.

"В результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей. На месте происшествия работали 5 бригад "скорой", - отметили правоохранители.

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Следователи открыли уголовное производство по статьей о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись микроавтобусы Renault Master и Ford Transit. В первом ехали украинцы, возвращались домой с заработков.

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