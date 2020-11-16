Молодой водитель без прав насмерть сбил ребенка

В Краматорске Донецкой области под колесами легковушки погиб 8-летний ребенок.

На мальчика наехал 20-летний мужчина. Ребенок в это время переходил дорогу, сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

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Автор: dn.npu.gov.ua В Краматорске Донецкой области под колесами легковушки погиб ребенок

Автор: dn.npu.gov.ua На 8-летнего мальчика наехал 20-летний мужчина. Ребенок в это время переходил дорогу

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 15 ноября, примерно 17:00 на улице Краматорской правды. Легковой автомобиль под управлением 20-летнего жителя Краматорска сбил малолетнего пешехода. 8-летний мальчик получил телесные повреждения, в результате которых умер в травматологии", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что мужчина был за рулем без прав. Его задержали. Водителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Дрогобыче Львовской области маршрутный автобус Дрогобыч - Трускавец насмерть сбил девятиклассницу. По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте.