Молодежь устроила массовую драку

В Николаеве произошла массовая драка, в которой участвовали как парни, так и девушки.
Инцидент произошел около пяти утра в субботу, 27 июля возле бара "Империал" в центре города. Об этом сообщает "Nikolaev24".
Подралась молодежь, которая всю ночь отдыхала в баре. Началась драка после того, как одна из девушек обняла парня подруги.
Драку остановили правоохранители, прибывшие на место происшествия. О пострадавших в ходе конфликта не сообщается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На улице молодые люди устроили стрельбу
В Киеве мужчина напал на посетителей кафе в Соломенском районе. Неадекват с ножом забежал в заведение "40 градусов" и набросился на одного из присутствующих, завязалась драка.
Комментарии