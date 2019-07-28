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воскресенье, 28 июля 2019 18:51

Молодежь устроила массовую драку

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Молодежь устроила массовую драку
В Николаеве произошла массовая драка. Фото: upmp

В Николаеве произошла массовая драка, в которой участвовали как парни, так и девушки.

Инцидент произошел около пяти утра в субботу, 27 июля возле бара "Империал" в центре города. Об этом сообщает "Nikolaev24".

Подралась молодежь, которая всю ночь отдыхала в баре. Началась драка после того, как одна из девушек обняла парня подруги.

Драку остановили правоохранители, прибывшие на место происшествия. О пострадавших в ходе конфликта не сообщается.

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В Киеве мужчина напал на посетителей кафе в Соломенском районе. Неадекват с ножом забежал в заведение "40 градусов" и набросился на одного из присутствующих, завязалась драка.

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