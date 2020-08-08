Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа

В Ровно мать 3-х детей пережила падение из окна 9-го этажа дома. Фото: ritm.tv

Из окна многоэтажки на улице Степана Бандеры в Ровно выпала мать 3-х детей. Это случилось вечером 7 августа.

Она упала на автомобиль "ВАЗ", который был припаркован во дворе дома и осталась жива. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу с множественными переломами и черепно-мозговой травмой, рассказала. пресс-офицер Нацполиции области Екатерина Загурская.

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"Инцидент произошел в тот момент, когда муж вышел покурить. А вернувшись в квартиру, жены не застал. Сегодня женщина пришла в себя и рассказала полицейским, что в этом виноватых нет, ведь выпрыгнула сама. Событие квалифицируют как несчастный случай, однако проверка продолжается, свидетелей опрашиваю ", - говорит Загурская, передает ТРК "Ритм ".

Трое детей супругов в момент инцидента были у бабушки с дедушкой.

В Харькове, на ул. Культуры мужчина упал с окна на припаркованный во дворе дома автомобиль и погиб. По словам соседей, в доме, в котором произошла трагедия, мужчина имел несколько квартир. А инцидент произошел в соседнем доме, где из окна выпала женщина с младенцем.