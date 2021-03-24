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среда, 24 марта 2021 15:21

Многодетная мать подбросила под двери больницы младенца

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Многодетная мать подбросила под двери больницы младенца
У женщины уже есть четверо детей. Ребенка она родила дома Фото: pixabay.com

В Кропивницкому женщина родила младенца и оставила его под дверью больницы.

У роженицы уже есть четверо детей, пишет Dozor. Роды проходили дома.

"В 2015 году у нее изымали ребенка, женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции в Кировоградской области Сергей Бочарников.

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В содеянном многодетная мать призналась. По ее словам, у нее были стремительные роды. После них женщина самостоятельно перерезала пуповину, помыла ребенка и запеленала в одеяло.

"Учитывая, что у нее иногда бывают приступы эпилепсии и то, что она имеет низкий материальный достаток, решила отнести ребенка в лечебное учреждение", - сказал Бочарников.

Почему она именно подкинула ребенка, а не написала отказ, женщина объяснить не смогла. Решается вопрос об объявлении ей подозрении.

Вечером 28 января под двери приемного отделения перинатального центра города Кременчуг Полтавской области подбросили младенца. Девочка лежала в спортивной сумке. Кто-то позвонил в дверь, а когда открыли - на пороге увидели новорожденную.

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