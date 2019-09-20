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пятница, 20 сентября 2019 18:21

"Минера" моста Метро не отпустили на поруки Авакова

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&quot;Минера&quot; моста Метро не отпустили на поруки Авакова
Минера столичного моста Метро Алексея Белка обвиняют в хулиганстве и ложном сообщении о минировании. Фото - Facebook Надежды Максимец

"Минеру" столичного моста Метро, бывшему военному Алексею Бельку избрана мера пресечения - содержания под стражей с возможностью внести 288 тыс. грн залога. Такое решение вынес Днепровский райсуд Киева 20 сентября.

В случае внесения залога на него также будут возложены обязанности и применен электронное средство контроля.

Прокуратура просила 60 суток под стражей без права на залог.

"Он стрелял из ружья в людном месте. Есть риски совершения подобных правонарушений и их нельзя избежать, применив другую меру пресечения", - сказал корреспонденту Gazeta.ua прокурор Денис Спесивцев.

Перед заседанием Белько, отвечая на вопрос о состоянии его здоровья, сказал, что "все нормально", и медицинская помощь ему не нужна.

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"Хочу извиниться перед всеми людьми в Киеве за свою выходку, но другого выхода я не нашел", - сказал Белько.

Также, рассказал, что он из Ялты, имеет статус внутренне перемещенного лица и не имеет постоянного места жительства и работы. Разведен, 16-летний сын остался в оккупированном Крыму.

В заседании, кроме участников процесса, присутствовали глава Минветеранов Оксана Коляда, бывший командир Медицинского батальона "Госпитальеры", а ныне депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, несколько десятков журналистов.

Относительно возможного обжалования этого решения прокуратура определится после ознакомления с его полным текстом, сказала корреспонденту Gazeta.ua пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

18 сентября 42-летний Алексей Белько на 4 часа заблокировал движение автомобилей и поездов метрополитена по мосту метро в столице. Угрожал взорвать. Чтобы его задержать, полицейские провели специальную операцию.

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