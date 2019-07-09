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вторник, 09 июля 2019 00:14

"Минер" поставил на уши харьковских полицейских

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&quot;Минер&quot; поставил на уши харьковских полицейских
Полицейские ищут взрывчатку в ТРЦ Харькова. Фото: ТСН

В Харькове неизвестный "заминировал" все торговые центры и железнодорожный вокзал города.

На места для проверок выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Из объектов эвакуировали граждан и начали осмотр помещений и прилегающей территории, сообщает ТСН.

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Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел изменило алгоритм принятия решения об эвакуации во время заминировании в день досрочных выборов в парламент, которые состоятся 21 июля. Такое решение приняли, чтобы не допустить срыва процесса голосования, ведь проверка помещений занимает много времени.

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