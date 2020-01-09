Микроавтобус влетел на трассе в грузовик. Есть погибшие

Фото: lv.npu.gov.ua

На автодороге Львов – Шегини микроавтобус Volkswagen врезался в грузовик Mercedes. Погибли три человека.

Авария произошла 9 января, около 02.30, в селе Бартатов Городокского района на Львовщине, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель микроавтобуса – 46-летний житель Ивано-Франковской области. Предварительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в седельный тягач под управлением 30-летнего иностранца", – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В двух авариях погибли 18 человек

Погибшие – пассажиры микроавтобуса 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, умер в больнице.

Водитель Volkswagen получил травмы и госпитализирован. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится досудебное расследование.

В селе Ольшана Ичнянского района на Черниговщине в лоб столкнулись Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки И-VAN. 10 пассажиров автобуса получили травмы.