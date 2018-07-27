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пятница, 27 июля 2018 21:36

Микроавтобус столкнулся с поездом - есть погибшие

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Микроавтобус столкнулся с поездом - есть погибшие
На Буковине произошла смертельная ДТП. Фото: Полиция

В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области столкнулись микроавтобус "Мерседес Спринтер" с грузовым поездом.

Погибли два человека, еще семеро попали в больницу. Из них трое в реанимации.

"Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы", - сообщает пресс-служба национальной полиции.

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На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. Они были работниками одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензии на внутренние перевозки пассажиров.

Водителя задержали.

В Черновицкой области около 7.00 произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, сообщает пресс-служба полиции области. Авария произошла в селе Мамаевцы Кицманского района. По данным полиции, "Mercedes Sprinter" ехал в сторону Ивано-Франковска и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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Дата
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