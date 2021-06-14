 
Ексклюзивы
1/5
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
Просмотров: 288
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 387
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1323
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1467
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 747
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1557
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1134
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
3
4
3
4
3
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
Полиция просит опознать подозреваемого в убийстве. За информацию обещают деньги
Полиция просит опознать подозреваемого в убийстве. За информацию обещают деньги
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Видео
Все видео
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
В кустах нашли тело обнаженной женщины
В кустах нашли тело обнаженной женщины
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 729
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 504
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1179
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 15:50

Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
3

  Комментировать

На румыно-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок разбился микроавтобус, в котором ехали украинцы. Один человек погиб, 16 получили ранения.

На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами. Один человек погиб, 16 травмированы
Фото: mukachevo.net
На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами. Один человек погиб, 16 травмированы
На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами. Один человек погиб, 16 травмированы

Авария произошла утром 14 июня, пишет mukachevo.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП с украинцами в ​​Словакии: в МИД рассказали подробности

Отмечается, что микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший украинских пассажиров, врезался в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне. Автобус направлялся в Венгрию.

Полиция Румынии сообщает, что среди пострадавших трое в тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде. Движение на границе было перекрыто.

Вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все украинцы. Три женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6156
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4428
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3213
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3007
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 2889
Происшествия
ДТП с украинским автобусом в Польше: умерла восьмая жертва
ДТП с украинским автобусом в Польше: умерла восьмая жертва Просмотров: 36
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
 Просмотров: 297
Пятый день ищут несовершеннолетнюю выпускницу: фото исчезнувшей
Пятый день ищут несовершеннолетнюю выпускницу: фото исчезнувшей Просмотров: 432
В супермаркете подростки избили и ограбили полицейского
В супермаркете подростки избили и ограбили полицейского Просмотров: 648
Тело 40 м волочилось за поездом
Тело 40 м волочилось за поездом Просмотров: 441
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 229
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть