Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию

На румыно-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок разбился микроавтобус, в котором ехали украинцы. Один человек погиб, 16 получили ранения.

Фото: mukachevo.net

Авария произошла утром 14 июня, пишет mukachevo.net.

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Отмечается, что микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший украинских пассажиров, врезался в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне. Автобус направлялся в Венгрию.

Полиция Румынии сообщает, что среди пострадавших трое в тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде. Движение на границе было перекрыто.

Вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все украинцы. Три женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.