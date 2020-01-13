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понедельник, 13 января 2020 16:43

Микроавтобус с пассажирами попал в смертельную аварию

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Микроавтобус с пассажирами попал в смертельную аварию
В Житомирской области перевернулся микроавтобус. Одна пассажирка погибла. Фото - zt.dsns.gov.ua

13 января около 8.20 на трассе Киев-Чоп в смертельную аварию попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Погиб 1 пассажирка, другая - получила травмы.

Авария произошла вблизи с. Выдумка Пулинского района на Житомирщине, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась зажатой автомобилем к земле. Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило перевернутым авто", - сказано в сообщении.

Спасатель поставили на колеса микроавтобус и достали тело погибшей. Пострадавшую женщину врачи забрали в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

13 января около 7:00 на кольцевой дороге Броварах Киевской области столкнулись Opel и Газель. Погибла 24-летняя пассажирка легковушки.

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13
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