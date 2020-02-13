Микроавтобус перевернулся и влетел в отбойник. Много пострадавших

13 февраля около 5:20 на трассе возле села Лукашевка Первомайского района Николаевской области микроавтобус Nisan перевернулся и влетел в отбойник.

63-летний водитель и 6 пассажиров в возрасте 20-64 леттравмированы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине микроавтобус Nisan перевернулся и влетел в отбойник

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"Микроавтобус двигался в направлении Херсона. У железнодорожного переезда водитель не справился с управлением, съехал с дороги, перевернулся и ударился в отбойник. Все, кто находились в авто, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в местную больницу", - рассказали в полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua 63-летний водитель Nisan и шесть пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет - травмированы

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Неподалеку Мелитополя Запорожской области в аварию попал маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter с шестью пассажирами. Все получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пять из них госпитализировали в больницу.