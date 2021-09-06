Микроавтобус насмерть протаранил женщину с ребенком

Женщина с ребенком резко выбежали на дорогу. Фото: pravda.com.ua

На Херсонщине микроавтобус сбил женщину с ребенком.

Трагедия произошла в селе Новая Збурьевка сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном месте, свидетельствует 33-летний водитель грузового микроавтобуса Renault Trafic.

"Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов. В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство. У водителя взяли анализы для установления наличия в его организме алкоголя или наркотических средств.

В Харьковской области в результате столкновения автомобилей погибла 73-летняя женщина и пострадала 14-летняя девочка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кутузовка 5 сентября в 12:46.