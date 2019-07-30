Мгновенная карма: мужчина загорелся при попытке поджечь машину

Злоумышленник, который пытался поджечь машину, загорелся сам. Фото: radiotrek

В Запорожье злоумышленник во время неудачной попытки поджечь автомобиль, загорелся сам.

Инцидент произошел ул. Св. Николая 53 в понедельник, 29 июля. Об этом сообщает ridne.zp.

"Вчера был замечен поджигатель, который хотел поджечь авто, а в результате едва не сгорел сам. П.С. Пацаны, если идете на дело, то берите с собой средства индивидуальной защиты. В данном случае огнеупорный костюм", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина сгорел заживо в гараже

В реанимации Яворивской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области. Он накануне облил себя бензином и поджег. Сделал это после ссоры с женой.