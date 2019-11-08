Мгновенная карма: мужчина едва не сгорел вместе с подожженным авто

Фото: rv.dsns.gov.ua

7 ноября в 23:52 на ул. Коновальца в Ровно загорелся Lexus RX 330.

Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Пожар потушили за 9 минут. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливают специалисты. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети петардой подожгли грузовик

Авто загорелось в результате поджога. Злоумышленника задержали. Он сильно обгорел, сообщил начальник патрульной полиции Ровенской области Сергей Мерчук.

"Сегодня ночью у этого красного петушка что-то пошло не так. И он, вероятно, поджег не только машинку но и себя. Бежал, но не получилось. Экипаж патрульных и ГУНП догнал и обнаружил у него явные признаки причастности к этому преступлению", - написал Мерчук в Facebook.

Подозреваемому оказали необходимую помощь.

В Запорожье злоумышленник во время неудачной попытки поджечь автомобиль, загорелся сам. Инцидент произошел ул. Св. Николая 53.