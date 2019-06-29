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суббота, 29 июня 2019 21:41

Месяц безумия: изнасиловали еще двух девочек

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Месяц безумия: изнасиловали еще двух девочек
На Днепропетровщине и Львовщине надругались над девочками.

В Днепропетровской и Львовской областях от сексуальных преступлений снова пострадали дети.

"Июнь - месяц какого-то безумия: ежедневно половые преступления в отношении детей", - сообщил в Фейсбуке первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

На Днепропетровщине родной дедушка совершал развратные действия в отношении 9-летней внучки.

На Львовщине 14-летнего ребенка насиловал ее знакомый, 37-летний мужчина. Девочка исчезла 27 июня, о чем в полицию сообщили родители.

"Ее разыскивали в течение суток более сотни полицейских. Нашли на вторые сутки. С девочкой, еще ребенком, все время находился ее знакомый. По ее словам, именно этот человек вступала с ней в половые отношения", - написал глава Нацполиции.

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В связи с инцидентами Аброськин выступил в поддержку создания реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей.

"Наш закон №6607 ... не может попасть в зал ВР Украины уже второй год подряд", - возмутился милиционер.

Петиция о защите детей от сексуального насилия, которая была создана 27 мая, собрала необходимые 25 тыс. подписей.

В ближайшее время ее должна рассмотреть Верховная Рада. Соответствующий документ размещен на сайте парламента.

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Дата
29
июня

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