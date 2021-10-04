Мешок на голову и в карьер: вооруженные грабители похитили мужчину

Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Юхимовка на Винничине задержали трех мужчин 20, 23 и 26 лет, которые в Шаргороде посреди улицы похитили и ограбили 29-летнего мужчину.

Нападавшие надели потерпевшему мешок на голову, силой затащили в свой автомобиль и вывезли за пределы города к песчаному карьеру. У него отобрали деньги и личные вещи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевший возвращался домой, возле него остановился автомобиль "Опель Вектра" на иностранной регистрации, в котором находились трое незнакомых ему мужчин. Угрожая оружием, они силой заставили мужчину сесть к ним в машину, связали ему руки, одели на голову мешок, вывезли за город, где избили и отобрали деньги, телефон и другие личные вещи", - сказано в сообщении.

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Подозреваемые - винниччане, которые ранее имели судимости за кражи. В Юхимовцах проживали временно - были на заработках. Во время проведения обыска в их автомобиле изъяли похищенные личные вещи потерпевшего.

Задержанным объявлено о подозрении. За разбой им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Одессе возле многоэтажки на Николаевской дороге трое схватили 25-летнего мужчину. Избили и заволокли в арендованную квартиру. Там связали и удерживали всю ночь, требуя $ 2,5 тыс. Утром избитый мужчина обратился в полицию. Рассказал, что похитители, двое из которых - его земляки, дали ему 3 ч. на сбор нужной им суммы денег. В случае же невыполнения их требования, его родным грозит расправа. Всех троих задержали.