Мертвый водитель Lexus протаранил 2 авто

Фото: novosti-n.org

24 октября на ул. Никольской в ​​Николаеве водителю автомобиля Lexus RX 330 стало плохо за рулем.

Он протаранил припаркованную на обочине "Таврию Нова". А та ударил KIA, пишет novosti-n.org.

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Водителя Lexus достали из машины, вызвали "скорую". Мужчину пытались реанимировать, но тщетно.

На месте работают сотрудники полиции, движение по улице затруднено.

На улице Тарасовской в ​​Киеве произошла авария. Автомобиль Renault службы госохраны съехал с дороги и врезался в дерево. В закрытом салоне находился охранник. Через несколько минут водитель скончался.