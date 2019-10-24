Мертвый водитель Lexus протаранил 2 авто

24 октября на ул. Никольской в Николаеве водителю автомобиля Lexus RX 330 стало плохо за рулем.
Он протаранил припаркованную на обочине "Таврию Нова". А та ударил KIA, пишет novosti-n.org.
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Водителя Lexus достали из машины, вызвали "скорую". Мужчину пытались реанимировать, но тщетно.
На месте работают сотрудники полиции, движение по улице затруднено.
На улице Тарасовской в Киеве произошла авария. Автомобиль Renault службы госохраны съехал с дороги и врезался в дерево. В закрытом салоне находился охранник. Через несколько минут водитель скончался.
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