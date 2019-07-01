Мертвого мальчика выбросили возле мусорных баков

В городе Узин Киевской области местные жители нашли тело новорожденного мальчика 30 июня.
Мертвый младенец был замотан, лежал на ул. Котляревского рядом с мусорным баком, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Тело малыша направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По предварительной информации, ребенок родился мертвым", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мать мальчика разыскивают.
42-летняя женщина Балтского района Одесской области убила своего новорожденного ребенка. 9 месяцев она скрывала беременность. Родила сына подальше от людей, а потом выбросила в туалет, на улице.
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