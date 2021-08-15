Мэра Кривого Рога нашли мертвым

Мэра Кривого Рога Константин Павлова убили. Об этом заявил в Facebook нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.
"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов", - написал нардеп.
Также Рабинович опубликовал фото человека, который лежит окровавленный на полу. Рядом - оружие.
"Мэр Кривого Рога Павлова нашли застреленным", - пишет "Суспільне" в Telegram.
Мужчину нашли в доме на пороге веранды в селе Вильне, сообщил сайт "Первый городской"
Полиция подтвердила, что чиновника нашли мертвым, сообщает Hromadske.
Возле с Павловым правоохранители нашли ружье. Сейчас на месте продолжаются следственные действия.
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Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00.
По данному факту открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса - "Умышленное убийство".
Константина Павлова избрали мэром Кривого Рога в декабре прошлого года. Во втором туре он набрал 56,97%. Его конкурента от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика поддержали 40,49%. Шевчик - генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. Был депутатом облсовета от "Оппозиционного блока".
Павлов работал советником у бывшего мэра Юрия Вилкула.
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