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воскресенье, 15 августа 2021 17:07

Мэра Кривого Рога нашли мертвым

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Мэра Кривого Рога Константин Павлова убили. Об этом заявил в Facebook нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов", - написал нардеп.

 

Также Рабинович опубликовал фото человека, который лежит окровавленный на полу. Рядом - оружие.

"Мэр Кривого Рога Павлова нашли застреленным", - пишет "Суспільне" в Telegram.

Мужчину нашли в доме на пороге веранды в селе Вильне, сообщил сайт "Первый городской"

Полиция подтвердила, что чиновника нашли мертвым, сообщает Hromadske.

Возле с Павловым правоохранители нашли ружье. Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

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Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00.

По данному факту открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса - "Умышленное убийство".

Константина Павлова избрали мэром Кривого Рога в декабре прошлого года. Во втором туре он набрал 56,97%. Его конкурента от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика поддержали 40,49%. Шевчик - генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. Был депутатом облсовета от "Оппозиционного блока".

Павлов работал советником у бывшего мэра Юрия Вилкула.

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Дата
15
августа

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