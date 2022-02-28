Мэра города на Харьковщине и троих его сообщников обвинили в госизмене

В Харьковской области задержали четырех должностных лиц, которые вели переговоры с врагом. Фото: facebook.com/synegubov.oleg

В Харьковской области военные провели спецоперацию сегодня, 28 февраля.

В результате задержали четырех должностных лиц, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Задержаны мэр Южного Александр Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор. Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом. Мы не дадим сдать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова", - сказал Синегубов.

Военные на будущее предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Расстреливать будут на месте.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.