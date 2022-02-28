Мэра города на Харьковщине и троих его сообщников обвинили в госизмене

 
Ексклюзивы
1/5
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12177
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12421
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3330
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17073
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 104980
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7416
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4239
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6309
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 810
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
4
6
14
4
Враг беспощадно обстреливает Чернигов - пылает &quot;Эпицентр&quot;
Враг беспощадно обстреливает Чернигов - пылает "Эпицентр"
Как правильно бросать узвар Бандеры в российскую технику - инфографика
Как правильно бросать узвар Бандеры в российскую технику - инфографика
Одесская область нашпигована диверсантами - наносят метки и фотографируют местность
Одесская область нашпигована диверсантами - наносят метки и фотографируют местность
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
Видео
Все видео
Мэра города на Харьковщине и троих его сообщников обвинили в госизмене
Мэра города на Харьковщине и троих его сообщников обвинили в госизмене
Россияне обстреляли Харьков "градами" - погибли гражданские
Россияне обстреляли Харьков "градами" - погибли гражданские
Российский враг идет на Ахтырку и взорвал там нефтебазу
Российский враг идет на Ахтырку и взорвал там нефтебазу
В Ахтырке россияне на БТР расстреляли людей
В Ахтырке россияне на БТР расстреляли людей
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 15930
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9567
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5886
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 963
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2988
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2844
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
понедельник, 28 февраля 2022 14:38

Мэра города на Харьковщине и троих его сообщников обвинили в госизмене

  Комментировать
Мэра города на Харьковщине и троих его сообщников обвинили в госизмене
В Харьковской области задержали четырех должностных лиц, которые вели переговоры с врагом. Фото: facebook.com/synegubov.oleg

В Харьковской области военные провели спецоперацию сегодня, 28 февраля.

В результате задержали четырех должностных лиц, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сдал город врагу – на мэра Купянска открыли дело за госизмену

"Задержаны мэр Южного Александр Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор. Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом. Мы не дадим сдать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова", - сказал Синегубов.

Военные на будущее предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Расстреливать будут на месте.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэра города на Харьковщине и троих его сообщников обвинили в госизмене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 143683
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 127661
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 5 Просмотров: 65082
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 45020
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД Просмотров: 39127
Происшествия
"Вывезите хотя бы детей": жители сел в Херсонской области молят о спасении
"Вывезите хотя бы детей": жители сел в Херсонской области молят о спасении Просмотров: 810
Россияне обстреляли Харьков "градами" - погибли гражданские
Россияне обстреляли Харьков "градами" - погибли гражданские
 Просмотров: 3269
Враг беспощадно обстреливает Чернигов - пылает "Эпицентр"
Враг беспощадно обстреливает Чернигов - пылает "Эпицентр"
4
 Просмотров: 9750
Российский враг идет на Ахтырку и взорвал там нефтебазу
Российский враг идет на Ахтырку и взорвал там нефтебазу
 Просмотров: 2367
В Ахтырке россияне на БТР расстреляли людей
В Ахтырке россияне на БТР расстреляли людей
 1 Просмотров: 6050
Больше всего комментируют
5
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
5
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
2
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
Голосов: 3408
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть