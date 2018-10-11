Меняют замки и переносят мебель: родители захватили детсад

Во Львове родители захватили детский сад. Фото: Сonstruct-yourself

Львовский сад №188 захватили родители.

На место происшествия вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Как сообщили в департаменте гуманитарной политики Львовского горсовета, сегодня около 16 часов родители воспитанников сада №42 и другие неизвестные лица ворвались в помещение учебного заведения №188", - сказано в сообщении.

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Люди начали переносить мебель и проводить замену замков в дверях дошкольных групп. О причинах таких действий пока ничего неизвестно.

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