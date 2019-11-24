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Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ

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Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
Украинца 10 лет насиловала жена. Фото - from-ua.com

В Украине большинство обращений за помощью из домашнее насилие поступает от женщин. По данным Министерства социальной политики, общественной организации "Ла Страда - Украина" и Фонда народонаселения ООН в Украине, 90% обращений - от женщин.

Домашнее насилие в отношении мужчин является табуированной темой, отмечают эксперты. Часто жертвы-мужчины остаются с проблемой один на один, пишет ВВС и рассказывает историю молодого украинца.

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"Не знаю, мои друзья о чем-то догадывались. На людях у нас все было классно: улыбающиеся лица, компания, куча денег, счастливы и уверены в себе. Мы объездили полмира вместе. Ведь в путешествиях, на виду, я мог ее не бояться. Главное было - не оставаться наедине. Только недавно я понял, что в течение 10 лет моя бывшая жена меня насиловала", - говорит мужчина.

С женой познакомился, когда им было чуть за 20. Ради нее ушел из дома. Жена нигде не работала, однако мужчина хорошо зарабатывал. Снимали большую квартиру, всем хозяйством мужчина к занимался сам. Но должен был соблюдать определенные правила. Пользовался только гостевым туалетом, спали с женой в разных комнатах. Если что-то делал не так - жена устраивала истерики. Чтобы избегать этих ситуаций - работал временами по 14 часов. Самые болезненные воспоминания у него - о сексе.

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"Это было агрессивно и больно. Первый секс длился около 5 часов, и у меня потом все болело. У нее была мания, что обязательно должна быть сперма в конце. Меня таскали до тех пор, пока она не появится. В среднем это длилось от 1 до 2 часов. В книгах пишут, что секс - это приятно, а это никогда не было приятно. У меня не было опыта - я думал, что так и должно быть, и давал согласие. Но вскоре я сказал "Нет", но ее это не остановило. Это и был предел, когда это стало насилием. Позже - она ​​била меня, и я не мог ничего сделать. Она ногтями раздирала мне кожу до крови, в основном била кулаками. На лице никогда ничего не оставляла. Я не сопротивлялся, ведь бить женщину было бы неправильно и агрессивно. Поэтому она получала свое, обычно она была сверху", - добавляет мужчина.

Последние 3-4 года секс стал вызывать у мужчины панические атаки. Поэтому он всячески избегал жену. Она думала, что у него определенные проблемы, поэтому водила его к
сексопатологам. Им не мог признаться о насилии, поэтому врачи просто прописывали транквилизаторы. О проблеме решился рассказать только перед разводом. Начал говорить и не мог остановиться.

"Жена сама предложила расстаться после очередной ссоры. Не думаю, что она этого не хотела - это была ее попытка заткнуть мне рот. Но я знал, что у меня другого шанса не будет. Когда я забрал документы через месяц, это был самый счастливый день. Получилось как раз перед моим днем ​​рождения. После развода я кричал ей: "Ты меня насиловала". А она ответила: "Я тебя насиловала? Ну и что". Я не знал, что ответить - до сих пор не знаю. В определенной степени она признала, но скорее высмеяла", - добавил мужчина.

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Мужчина вернулся к родителям и постепенно ограничивал общение с бывшей. Бросил работу и до сих пор нигде не работает. Говорит, что поставил на себе крест: не верит, что когда-нибудь снова будет иметь отношения и детей. Однако хочет, чтобы его история стала примером для других мужчин, страдающих от насилия в семье. Говорит, что нашел психологическую поддержку в онлайн-сообществе Сан-Франциско.

Однако и в Украине есть куда обращаться мужчинам за помощью. В первую очередь в полицию, больницы и в департамент социальной защиты населения - к уполномоченному по вопросам предотвращения и противодействия насилию, в центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, в суд, в центр бесплатной вторичной правовой помощи. Согласно закону Украины, все эти права одинаково доступны как женщинам, так и мужчинам. Существуют также общественные организации, которые помогут избавиться от домашней тирании.

11 января вступили в силу изменения в Уголовном кодексе, ужесточающие ответственность за домашнее и сексуальное насилие. Ранее домашним насилием считали инциденты в браке, теперь - и между бывшими мужем и женой, парой в гражданском браке.

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