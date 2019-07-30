Мечтала о хорошей жизни: подробности убийства украинки в Германии

Украинку Наталью Михайлюк нашли зарезанной в квартире в немецком Берлине. По подозрению в убийстве полицейские задержали 64-летнего работодателя. Фото - facebook.com/nataliyapaholok

Открылись новые подробности убийства в немецком Берлине 24-летней Натальи Михайлюк из города Заставна Черновицкой области.

Женщина уже собиралась возвращаться домой, однако за несколько дней до поездки у нее исчез загранпаспорт. На изготовление временных документов понадобилось время. Уже собирала вещи, о чем сказала родным. И вдруг перестала выходить на связь. Работодатель, за которым ухаживала, не хотел Наталью отпускать, подозревают родные. Поэтому и украл у нее паспорт.

"Полиция нашла паспорт у ног Натальи. Дед просто украл, наверное. Я как чувствовал последние дни, говорил, чтобы она быстрее возвращалась. Но она, как все нормальные люди, мечтала о хорошей жизни. Поэтому и ездила на заработки", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua гражданский муж Александр Новак.

Наталья на заработки ездила не впервые. Дома занималась наращиванием ресниц, открыла салон красоты и хотела выкупить помещение, которое арендовала. Последний раз поехала в мае по туристической визе. Сиротой осталась дочь Анастасия, 8 лет.

За телом Натальи в Германию уехал отец, Виктор Михайлюк. Деньги на транспортировку собирают друзья и неравнодушные. Надеются, тело доставят в Украину уже на этой неделе.

Наталью Михайлюк нашли зарезанной в квартире 25 июля. Женщина 3 месяца работала там домработницей. По подозрению в убийстве полицейские задержали 64-летнего работодателя и владельца квартиры. Почему набросился на украинку с ножом, не объясняет.