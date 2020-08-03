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понедельник, 03 августа 2020 00:46

Mazda на большой скорости врезалась в Mitsubishi

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Mazda на большой скорости врезалась в Mitsubishi
Женщина-водитель Мазды на высокой скорости врезалась в автомобиль с ребенком. Фото: Еспресо

В Киеве, в Деснянском районе, Mazda cx7 протаранил Mitsubishi Lancer.

Женщина-водитель за рулем кроссовера на высокой скорости врезалась в заднюю часть Mitsubishi и отправила легковушку в отбойник. После столкновения Mazda перевернулась, пишет "Эспрессо".

В Mitsubishi ехала семья с маленьким ребенком. Он находился в детском кресле и серьезных травм не получил. Врачи скорой госпитализировали маленького пассажира для детального обследования. Также была госпитализирована и пассажирка Mitsubishi, мама малыша. Водитель, несмотря на травмы, остался на месте происшествия.

Водитель Mazda от помощи врачей отказалась.

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Ранее в Киеве на Лесном массиве легковой автомобиль на полной скорости врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека. Одному человеку оторвало ногу, еще один лишился глаза.

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