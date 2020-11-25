Матери ни стало сразу. Ее сына пытались спасти: новые подробности ДТП на трассе

Фото: ch.npu.gov.ua

Водителя, который спровоцировал смертельную аварию близ Умани Черкасской области, задержали. Известно, что ему 22 года. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

В результате аварии погибли 47-летняя женщина и ее 5-летний сын. Женщина умерла мгновенно, а ребенка медики пытались реанимировать в "скорой", но травмы были несовместимы с жизнью. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Неподалеку от места аварии ремонтировали дорогу. Поэтому образовалась очередь из автомобилей, которые ждали, когда им позволят проехать. Внезапно в колонну врезался грузовик Scania. От удара микроавтобус отбросило на обочину, а вот автомобиль ЗАЗ буквально зажало между фур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное столкновение грузовиков и легковушки: новые кадры и подробности трагедии

"Правоохранители предварительно установили, что водитель фуры не придерживался безопасной скорости и дистанции и въехал в колонну транспортных средств, которые стояли в попутный полосе. От удара авто Ford Transit отбросило в кювет. Другой автомобиль, ЗАЗ VIDA, в котором были мать с ребенком, раздробило между 2 грузовиками", - сказано в сообщении.

Правоохранители подозревают, что водитель грузовика мог заснуть за рулем. Подозреваемый постоянно плачет и утверждает, что у грузовика отказали тормоза.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Если вину мужчины докажут, могут посадить на 10 лет.

Авария произошла 24 ноября. Легковушку зажало между 2 грузовиками Scania и Mercedes. Погибших с искореженного авто доставали спасатели.