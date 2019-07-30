Мать закрыла в комнате: подробности гибели детей при пожаре

На Киевщине во время пожара погибли двое братьев, которых мать закрыла в комнате дома. Фото - kv.npu.gov.ua

В полиции рассказали подробности пожара в с. Гайшин, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, где погибли два братьев.

Мать закрыла мальчиков 1-го и 3-х лет в комнате и пошла в магазин, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"В это время в доме также находился отец ее сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, доносившийся из комнаты, в которой находились дети. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, потому что комната была охвачена пламенем. Тогда, мужчина выбежал на улицу и начал звать на помощь", - говорится в сообщении.

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Очаг возгорания был в центре комнаты на матрасе, который обнаружили на полу, установили эксперты. В результате - уничтожена кровля дома, три комнаты и вещи домашнего обихода.

Следственным отделением открыто уголовное производство. Причина пожара устанавливается. Продолжается следствие.

Трагедия произошла 29 июля. Спасатели во время тушения пожара в доме по ул. Полевой обнаружили мертвыми двух детей.