Мать забыла ночью в парке 10-месячную дочь

В Днепре мать оставила 10-месячную дочь посреди парка и пошла в неизвестном направлении. Фото: dp.informator.ua

27 августа в Днепре мать оставила 10-месячную дочь посреди парка и пошла в неизвестном направлении.

Девочку с переохлаждением доставили около 23:30 в городскую больницу №6. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

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По предварительной информации, пьяная женщина вышла гулять со своим ребенком. В какой-то момент она оставила коляску в сквере Героев и ушла. Как долго малышка пробыла там одна - неизвестно.

Личность матери установили, с ней провели беседу сотрудники ювенальной превенции. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности. Детали выясняются.

В Киеве рядом с магазином на ул. Северной прохожие заметили коляску с двумя маленькими девочками, к которым долго никто не подходил. Выяснилось, что сестер в возрасте 12 месяцев и 2 лет там оставила бабушка и не вернулась.