Мать забыла на морозе 6-месячную дочь

В городе Голая Пристань на Херсонщине по вул.Ларионова внимание неравнодушных прохожих привлекла коляска, в которой плакала девочка в возрасте примерно 6 месяцев.

Люди сначала ждали, что к коляске подойдет мать. Когда никто так и не появился, прохожие позвонили в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: hr.npu.gov.ua В Голой Пристани Херсонской мать бросила на морозе в коляске 6-месячную дочь

"Ребенка немедленно отвезли в больницу, где его осмотрели. Кроме незначительного переохлаждения, с девочкой было все хорошо", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции Херсонщины Ярослав Шанько.

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Девочку никто не искал. Ее узнала одна из врачей и предоставила полицейским данные матери. Женщину нашли совершенно пьяной. Она рассказала, что вышла погулять с ребенком, встретила знакомого, побилась и поссорилась с ним. Коляска с ребенком в это время стоял у дома, она после ссоры о дочери забыла и пошла по своим делам.

Автор: hr.npu.gov.ua Девочку нашли прохожие и вызвали полицейских. Те доставили в больницу ребенка. Мать впоследствии разыскали - она ​​была совсем пьяная

Матери ребенка - 34 года. Она состоит на учете как неблагополучная. Имеет еще двоих детей: 11 и 12 лет, но их воспитывает родной отец. Теперь женщину могут лишить родительских прав и на младшего ребенка.

"После проведения проверок будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав на дочь", - добавил Ярослав Шанько.

Спасенная девочка пока будет оставаться в больнице.

В Харькове 22-летняя женщина оставила 6-месячную дочь в коляске на улице. Сама пошла развлекаться. Пьяную и избитую женщину нашли патрульные на ул. Соколова и отправили на "скорой" в больницу. Ее ребенка за несколько часов на пр. Александровском увидела прохожая.