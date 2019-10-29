Мать выбросила в кусты новорожденного ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 153
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
10 Просмотров: 12762
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1854
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7416
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1314
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7209
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41319
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
5
3
3
5
3
В Киеве мошенники продавали чужую квартиру
В Киеве мошенники продавали чужую квартиру
Задержали киллера, который расстрелял двух мужчин
Задержали киллера, который расстрелял двух мужчин
Украинские зароботчане разбились в Венгрии
Украинские зароботчане разбились в Венгрии
Школьный автобус попал в аварию – отказали тормоза
Школьный автобус попал в аварию – отказали тормоза
Под Киевом 14-летний парень разбился на отцовском авто. Его друзья - в больнице
Под Киевом 14-летний парень разбился на отцовском авто. Его друзья - в больнице
Видео
Все видео
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
Насильника-убийцу 65-летней женщины искали 11 лет
Насильника-убийцу 65-летней женщины искали 11 лет
Облил кипятком и порезал: в России 12-летний школьник убил мать
Облил кипятком и порезал: в России 12-летний школьник убил мать
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1314
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6021
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7731
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1926
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 774
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 21:06

Мать выбросила в кусты новорожденного ребенка

  Комментировать
Мать выбросила в кусты новорожденного ребенка
В Белой Церкви под Киевом женщина выбросила в кусты новорожденного ребенка. Фото - lviv.molbuk.ua

В Белой Церкви под Киевом женщина выбросила в кусты новорожденного ребенка.

Младенца заметили после обеда 29 октября на ул. Комсомольской, сообщает "Без табу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина родила и выбросила младенца: тело ищут

Ребенок, к сожалению, умер. Причины установит судебно-медицинская экспертиза.

В полиции информацию подтвердили. Сообщили, что горе-мать уже установили.

Следователи открыли уголовное производство.

Появилось видео, как на автовокзале в Николаеве не установленная ​​пока женщина выбросила в мусорку новорожденного ребенка. Соответствующую запись с камеры видеонаблюдения распространили полицейские с просьбой помочь установить личность неизвестной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать выбросила в кусты новорожденного ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 25032
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 23094
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 18972
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 17568
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15697
Происшествия
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
 Просмотров: 531
Насильника-убийцу 65-летней женщины искали 11 лет
Насильника-убийцу 65-летней женщины искали 11 лет
 Просмотров: 630
Братья-полицейские на угнанном авто: коллеги проверяют их причастность к преступлению
Братья-полицейские на угнанном авто: коллеги проверяют их причастность к преступлению Просмотров: 405
Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве: фото опасного преступника
Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве: фото опасного преступника Просмотров: 585
Водитель автобуса погиб под колесами легковушки, когда остановился на ремонт
Водитель автобуса погиб под колесами легковушки, когда остановился на ремонт Просмотров: 558
Больше всего комментируют
9
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
Голосов: 478
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua