Мать выбросила в кусты новорожденного ребенка

В Белой Церкви под Киевом женщина выбросила в кусты новорожденного ребенка. Фото - lviv.molbuk.ua

В Белой Церкви под Киевом женщина выбросила в кусты новорожденного ребенка.

Младенца заметили после обеда 29 октября на ул. Комсомольской, сообщает "Без табу".

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Ребенок, к сожалению, умер. Причины установит судебно-медицинская экспертиза.

В полиции информацию подтвердили. Сообщили, что горе-мать уже установили.

Следователи открыли уголовное производство.

Появилось видео, как на автовокзале в Николаеве не установленная ​​пока женщина выбросила в мусорку новорожденного ребенка. Соответствующую запись с камеры видеонаблюдения распространили полицейские с просьбой помочь установить личность неизвестной.