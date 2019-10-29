Мать выбросила в кусты новорожденного ребенка

В Белой Церкви под Киевом женщина выбросила в кусты новорожденного ребенка.
Младенца заметили после обеда 29 октября на ул. Комсомольской, сообщает "Без табу".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина родила и выбросила младенца: тело ищут
Ребенок, к сожалению, умер. Причины установит судебно-медицинская экспертиза.
В полиции информацию подтвердили. Сообщили, что горе-мать уже установили.
Следователи открыли уголовное производство.
Появилось видео, как на автовокзале в Николаеве не установленная пока женщина выбросила в мусорку новорожденного ребенка. Соответствующую запись с камеры видеонаблюдения распространили полицейские с просьбой помочь установить личность неизвестной.
Комментарии