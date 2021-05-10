Мать выбросила с восьмого этажа 2-летнего малыша: первые подробности

Во Львове 2-летний малыш разбился из окна 8 этажа. Подозревают, его выбросила мать. Фото: npu.gov.ua

Во Львове 2-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб.

Трагедия произошла сегодня, 10 мая, по ул. Шевченко, 392. Проверяют причастность матери, сообщил в Facebook депутат городского совета Игорь Зинкевич.

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"Есть информация, что причастна мать этому. И сама выбросила малыша. Якобы у нее проблемы с психикой", - рассказал Зинкевич.

На месте работает полиция. Женщину задержали.

В Днепровском районе Киева 38-летняя женщина из окна 8 этажа сбросила 3-летнего сына. Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича, 30-А. Перед тем женщина выбросила из окна многоэтажки и личные вещи. Поступок объяснила нелюбовью к кому-то по имени Руслан. Мальчик выжил. Женщину - арестовали.