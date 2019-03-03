Мать выбросила новорожденного ребенка на помойку

В Киеве на помойке нашли мертвого младенца. Фото: Эспрессо

В Голосеевском районе Киева на помойке нашли мертвого младенца.

Страшную находку в воскресенье, 3 марта, обнаружили прохожие и вызвали на место происшествия полицию. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительным данным, женщина родила мертвого ребенка в общежитии. После чего отнесла его на мусорку и выбросила.

На месте работают следователи. Подробности инцидента выясняются.

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