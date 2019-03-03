Мать выбросила новорожденного ребенка на помойку

В Голосеевском районе Киева на помойке нашли мертвого младенца.
Страшную находку в воскресенье, 3 марта, обнаружили прохожие и вызвали на место происшествия полицию. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, женщина родила мертвого ребенка в общежитии. После чего отнесла его на мусорку и выбросила.
На месте работают следователи. Подробности инцидента выясняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мертвого младенца нашли в лесополосе
В Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала 24-летняя мать. В полицию обратились работники районной больницы, которые сообщили о молодой женщине с подозрением на незаконный аборт.
×
Комментарии