"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы

На Киевщине в реке Рось утонула 13-летняя Лиза, которая спасала подругу. Фото: facebook.com/vlada.syniavska

13-летнюю девочку, которая утонула в реке Роси в Белой Церкви Киевской области, звали Лиза. Была единственной дочерью у родителей. Училась в 8 классе школы №12. Занималась спортом и была ловкой пловчихой.

Подруг, которых спасала, зовут Виктория и Диана. Последняя совсем не умеет плавать, рассказала Gazeta.ua 13-летняя знакомая погибшей.

"Лиза хорошо плавала. Мы с ней не раз реку переплывали. Вика с Дианой играли в воде. Одна влезала на спину другой и прыгала в воду. А там глубокая подводная яма. Диана, которая совсем не плавает, начала тонуть. Вика начала ее вытаскивать. И Лизка бросилась на помощь. Но не выплыла", - рассказала подруга.

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Свидетели говорят, что пока продолжались поиски Лизы, мать стояла на берегу и не теряла надежду, что дочь жива. Когда на берег вынесли тело - умоляла о помощи.

"Это нельзя было слушать. "Сделайте что-то, если можно, сделайте" - умоляла женщина. Девочку положили на берегу лицом вниз. Мать перевернула, припадала, обнимала. Но никто ничем не мог помочь", - рассказала очевидец Оксана.

Также в сети показали фото погибшей. Его опубликовала родственница Власти Синявская.

"Нашу семью постигло большое горе. Трагически погибла наша Лизуня, спасая жизнь подругам. Она была искренним и преданным другом, единственной дочерью своих родителей", - рассказала родственница.

Трагедия произошла 15 июня. Компания девочек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхали у реки Рось. Рядом с взрослых никого не было. Девочки пошли купаться и одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Две подруги бросилась ей помогать и спасли ее, но одна из них, также 13-летняя, ушла под воду.