Мать Павла Шеремета переживает, чтобы не пострадали невинные

На думку матері Павла Шеремета, розслідування не довели до логічного завершення, в кращому випадку зупинилися десь посередині По мнению матери Павла Шеремета, расследование не довели до логического завершения, в лучшем случае остановились где-то посередине Фото: Громадське телебачення

12 декабря Национальная полиция Украина объявила фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Мать журналиста Людмила Шеремет, которая живет в Минске, о новых событиях в деле об убийстве ее сына услышала только на брифинге. О нем узнала случайно.

"Ни на меня не выходили, ни я никого не беспокоила", - сказала женщина, пишет Радио Свобода.

Насчёт подозреваемых, то женщина боится, чтобы не пострадали невинные люди. Доверяет решению, которое вынесет суд.

"Павла, не вернешь. Хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить. Незадолго вышел фильм-расследование" Убийство Павла "и, как мне кажется, после просмотра есть над чем задуматься", - рассказала Людмила.

По мнению матери Павла Шеремета, расследование не довели до логического завершения, в лучшем случае остановились где-то посередине.

"Зачем в таком" сыром "виде делать огласку? Только чтобы показать сам процесс? Я далека от всего, но есть вопросы".

Людмиле Станиславовне сереживаты потерю помогает то, что ее сына до сих пор помнят, любят и уважают.

"Это то, что меня поддерживает: память о нем жива, Пашка был хороший парень, достойный человек. Я недавно была в Брюсселе на церемонии награждения премией его имени - гражданское общество собирало ассамблею, и меня пригласили ее вручить. Было много журналистов, общественных активистов из разных стран. Все очень тепло вспоминали о Павле, было очень приятно. Как-то ехала в поезде, моей соседкой была женщина из Харькова. Разговорились, я сказала, кто мой сын. И она со слезами говорила, что помнит, знает , потому что был талантливый журналист и порядочный Юдина. Какой матери не было бы приятно услышать такое о своем ребенке?

Женщина объяснила, почему, по ее мнению, произошла досадная трагедия.

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"Кому-то позиция моего сына мешала. Те люди готовы на все. Но все равно, как постоянно повторял Паша, жил с этой идеей: сила не в насилии, сила в правде. Надеюсь, когда-нибудь это поймут и другие", - сказала Людмила Шеремет.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в возрасте 44 лет, когда его автомобиль взорвался в центре Киева, где он жил последние пять лет. Павел с середины 1990-х работал на телевидении, в печатных изданиях и на интернет-ресурсах Беларуси, России и Украины. 12 декабря Национальная полиция Украина объявила фигурантов дела о его убийстве.