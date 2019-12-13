Мать Павла Шеремета переживает, чтобы не пострадали невинные

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 162
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 711
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 432
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2718
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8955
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2043
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4959
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2232
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
10
3
6
4
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 711
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2214
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10611
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2709
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2844
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 декабря 2019
Просмотров: 117
Внутрішня гігієна
Еліза Дулітл, ключова героїня п'єси "Пігмаліон" Бернарда Шоу, під час свого перетворення з простолюдинки на леді стикається з грандіозним бар'єром. ...
пятница, 13 декабря 2019 20:02

Мать Павла Шеремета переживает, чтобы не пострадали невинные

1 Комментировать
Мать Павла Шеремета переживает, чтобы не пострадали невинные
На думку матері Павла Шеремета, розслідування не довели до логічного завершення, в кращому випадку зупинилися десь посередині По мнению матери Павла Шеремета, расследование не довели до логического завершения, в лучшем случае остановились где-то посередине Фото: Громадське телебачення

12 декабря Национальная полиция Украина объявила фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Мать журналиста Людмила Шеремет, которая живет в Минске, о новых событиях в деле об убийстве ее сына услышала только на брифинге. О нем узнала случайно.

"Ни на меня не выходили, ни я никого не беспокоила", - сказала женщина, пишет Радио Свобода.

Насчёт подозреваемых, то женщина боится, чтобы не пострадали невинные люди. Доверяет решению, которое вынесет суд.

"Павла, не вернешь. Хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить. Незадолго вышел фильм-расследование" Убийство Павла "и, как мне кажется, после просмотра есть над чем задуматься", - рассказала Людмила.

По мнению матери Павла Шеремета, расследование не довели до логического завершения, в лучшем случае остановились где-то посередине.

"Зачем в таком" сыром "виде делать огласку? Только чтобы показать сам процесс? Я далека от всего, но есть вопросы".

Людмиле Станиславовне сереживаты потерю помогает то, что ее сына до сих пор помнят, любят и уважают.

"Это то, что меня поддерживает: память о нем жива, Пашка был хороший парень, достойный человек. Я недавно была в Брюсселе на церемонии награждения премией его имени - гражданское общество собирало ассамблею, и меня пригласили ее вручить. Было много журналистов, общественных активистов из разных стран. Все очень тепло вспоминали о Павле, было очень приятно. Как-то ехала в поезде, моей соседкой была женщина из Харькова. Разговорились, я сказала, кто мой сын. И она со слезами говорила, что помнит, знает , потому что был талантливый журналист и порядочный Юдина. Какой матери не было бы приятно услышать такое о своем ребенке?

Женщина объяснила, почему, по ее мнению, произошла досадная трагедия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он был не просто моим сыном, он был моим другом" - мать Павла Шеремета

"Кому-то позиция моего сына мешала. Те люди готовы на все. Но все равно, как постоянно повторял Паша, жил с этой идеей: сила не в насилии, сила в правде. Надеюсь, когда-нибудь это поймут и другие", - сказала Людмила Шеремет.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в возрасте 44 лет, когда его автомобиль взорвался в центре Киева, где он жил последние пять лет. Павел с середины 1990-х работал на телевидении, в печатных изданиях и на интернет-ресурсах Беларуси, России и Украины. 12 декабря Национальная полиция Украина объявила фигурантов дела о его убийстве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать Павла Шеремета переживает, чтобы не пострадали невинные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"

Сожгли библиотеку

Гений с отцом поехал в концертный тур

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 78598
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 16155
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 10854
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
 Просмотров: 8829
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 7542
Происшествия
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
 Просмотров: 234
Депутат-педофил надругался над 15-летней девушкой
Депутат-педофил надругался над 15-летней девушкой Просмотров: 1197
В Киеве фура протаранила маршрутку: много пострадавших
В Киеве фура протаранила маршрутку: много пострадавших Просмотров: 549
Раскрыли подробности убийства украинский в Польше
Раскрыли подробности убийства украинский в Польше Просмотров: 918
Убийство Шеремета: судья взял отвод от дела
Убийство Шеремета: судья взял отвод от дела Просмотров: 774
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 838
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua