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четверг, 30 апреля 2020 13:39

Мать обезглавила дочь: новые фото с места преступления
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В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 13-летней дочери
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 13-летней дочери
В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 13-летней дочери
В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 13-летней дочери
В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 13-летней дочери

Следователи открыли уголовное производство по факту убийства 13-летнего ребенка в селе Подворки Дергачевского района Харьковской области.

За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки, с женщиной работают следователи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Правоохранители продолжают осматривать место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.

40-летний житель Подворков сообщил в полицию, что нашел в доме обезглавленное тело 13-летней племянницы. За два часа до того в Харькове задержали голую женщину, которая несла в пакете голову.

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