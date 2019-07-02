Мать не приехала: похоронили 2-летнего мальчика, тело которого нашли в чемодане

В селе Давыдковцы в Хмельницкой области похоронили 2-летнего Александра Пилявского. Его тело неделю назад нашли в чемодане на окраине Черновцов.

Ребенок умер ненасильственной смертью, говорят эксперты. Однако мать мальчика, 22-летняя Анна Пилявская скрывается. Не приехала даже, чтобы в последний раз попрощаться с сыном.

Автор: ntn.ua В селе Давыдковцы в Хмельницкой похоронили 2-летнего Александра Пилявский. Его тело неделю назад нашли в чемодане на окраине Черновцов

Провожали ребенка бабушки с дедами и односельчане. Все в один голос говорят, Александр был здоров, хронических болезней не имел.

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"Всегда веселый, улыбающийся. Хороший ухоженный ребенок, здоровый был, не болел. Как в село привозили его - нянчили все вместе", - говорит родственница мальчика, передает "Свидок".

Анну Пилявскую родители не видели уже месяц. Где она сейчас, не знают. Окончательную причину смерти ребенка устанавливают эксперты.

Полицейские ищут 22-летнюю Анну Пилявскую. Вечером 26 июня камеры наблюдения зафиксировали, как она выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов чемодан. На следующий день его нашли прохожие. Внутри было тело ребенка. Выяснили, это сын Анны - 2-летний Александр. Умер от приступа астмы, по предварительному заключению эксперта. Назначены дополнительные экспертизы.