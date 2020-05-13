В Бердичеве Житомирской области повесился 11-классник. Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Бердичеве Житомирской области мать нашла в петле 17-летнего сына.

Трагедия произошла днем ​​12 мая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Парень остался дома один. Впоследствии, вернувшись, его тело обнаружила мать. По словам родных и друзей, никаких конфликтов у погибшего не было. В местной школе, где он учился в 11-м классе, его охарактеризовали положительно", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается установление мотивов и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти парня.

В Ворзеле Киевской области на железной дороге погиб 16-летний парень. Выяснилось, что он пошел к путям после ссоры с родителями. Полиция устанавливает все обстоятельства смерти, одна из версий - самоубийство.