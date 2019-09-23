Мать ищет пропавшую дочь

В Тернопольской области разыскивают 28-летнюю Марию Кравчук из села Малашевцы Зборовского района.



Утром 21 сентября женщина вышла из дома и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"В телефонном разговоре с матерью женщина сообщила, что находится в областном центре. После чего на связь не выходила", - сказано в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине разыскивают 28-летнюю Марию Кравчук

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом исчез 13-летний школьник с параличом руки

Приметы пропавшей: рост 170см, полного телосложения, лицо круглое, волосы короткие русые. Хромает на левую ногу.



Была одета в красную флисовую куртку, джинсы светло-голубого цвета.

Кто имеет какую-то информацию о пропавшей, просят сообщать по телефонам (03540) 2-20-46 или на линию "102".

Более суток в Днипре искали 16-летнюю Марию Королеву. Накануне исчезновения школьница поссорилась с матерью через обучение, после чего не вернулась домой. У нее был выключен телефон.