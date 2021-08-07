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суббота, 07 августа 2021 08:36

Мать и младенец обгорели во время пожара. Ребенок в тяжелом состоянии: фото и видео
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В Новомосковске Днепропетровской области во время пожара в частном доме пострадали 21-летняя женщина и 12-месячная девочка. Их дом по ул. Полевой загорелся 6 августа около 17:10.

Младенец в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец. Ребенок в тяжелом состоянии
Фото: dp.dsns.gov.ua
Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец. Ребенок в тяжелом состоянии
Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец. Ребенок в тяжелом состоянии
Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец. Ребенок в тяжелом состоянии
Под Днепром в пожаре пострадали мать и младенец. Ребенок в тяжелом состоянии

"Пожар возник в частном одноэтажном жилом доме. На момент прибытия подразделения горел дом и шиферная пристройка. Огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, домашнее имущество. Площадь пожара составила 150 м кв. В результате пожара пострадал младенец, и женщина. По предварительным данным девочка находится в тяжелом состоянии с множественными термическими ожогами тела, женщина имеет термические ожоги лица. Обеих пострадавших госпитализировали", - рассказали спасатели.

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Пожар локализован в 18:24 и в 19:23 полностью потушен.

Причины возгорания устанавливаются.

В Кудлаях Винницкой области из-за неисправной розетке вспыхнула дом многодетной семьи. В огне чуть не погибла 4-летняя Анастасия, пока ее мать спала пьяная. Спас девочку брат 16-летний Дмитрий. Он как раз возвращался домой после учебы, выбил окно и вынес Настю.

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