Мать и младенец обгорели во время пожара. Ребенок в тяжелом состоянии: фото и видео

В Новомосковске Днепропетровской области во время пожара в частном доме пострадали 21-летняя женщина и 12-месячная девочка. Их дом по ул. Полевой загорелся 6 августа около 17:10.

Младенец в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: dp.dsns.gov.ua

"Пожар возник в частном одноэтажном жилом доме. На момент прибытия подразделения горел дом и шиферная пристройка. Огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, домашнее имущество. Площадь пожара составила 150 м кв. В результате пожара пострадал младенец, и женщина. По предварительным данным девочка находится в тяжелом состоянии с множественными термическими ожогами тела, женщина имеет термические ожоги лица. Обеих пострадавших госпитализировали", - рассказали спасатели.

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Пожар локализован в 18:24 и в 19:23 полностью потушен.

Причины возгорания устанавливаются.

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