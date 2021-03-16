Мать была невнимательной: автомобиль сбил коляску с ребенком

Авто сбило коляску с ребенком. Фото: Reuters

В Тернополе на ул. Коновальца автомобиль наехал на коляску с 18-месячным ребенком.

ДТП произошло из-за того, что мать с коляской вне пешеходного перехода вышла на дорогу и не заметила автомобиль, который двигался по улице. Не отреагировал и водитель, информирует Нацполиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийца упал на коляску с 5-месячным мальчиком. Оба погибли

Ребенка не госпитализировали. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

У водителя отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. На момент инцидента он был трезв.

В Киеве на углу ул. Петра Запорожца и ул. Перова пьяный таксист на пешеходном переходе сбил мать с детской коляской и пытался убежать. Мать успела толкнуть тележку на тротуар, сама оказалась на капоте и лобовом.