Мать 8 лет ищет пропавшую дочь

На Львовщине 8 лет разыскивают пропавшую Надежду Савчук из города Стрый.

Она 13 апреля 2013-го около 20:30 вышла из дома и не вернулась. В то время девушке было 18 лет. Об этом сообщили в Стрыйском районном управлении полиции.

"По состоянию на март 2021 года о ее судьбе ничего не известно", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/Стрыйское-районное-управление-полиции На Львовщине 8 лет разыскивают пропавшую Надежду Савчук из города Стрый. В 2013-м девушке было 18 лет

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Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения. У нее длинные рыжие волосы и карие глаза.

Если кто-то информацию о Надежде, просят звонить ее матери (097) 640-07-20 (Галина) или на спецлинию "102".

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