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пятница, 19 ноября 2021 11:16

Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами

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Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами
Марина Дегтяр с сыном 16-летним Николаем Харьковским. Парень за рулем Infiniti матери устроил смертельную аварию в Харькове. Фото: скриншот kanalukraina.tv

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti устроил смертельное ДТП на просп. Гагарина в Харькове, впервые пообщалась с журналистами. Марина Дегтяр вышла на связь из Германии, куда уехала еще до трагедии.

Рассказала, что перед отъездом в Германию купила подержанную легковушку и оставила частному мастеру на техобслуживание. Разговор состоялся в эфире шоу "Говорит Украина", которое вышло в эфир 18 ноября.

"Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. До этого у меня была машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили другую", - сказала Дегтяр.

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Добавила, что Николая за рулем родительского автомобиля уже останавливали патрульные. Поэтому второй комплект ключей от новой машины и все документы на авто забрала с собой за границу. И никогда не передавала несовершеннолетнему сыну право управлять машиной.

Также женщина возразила, что за взятку просила взять кого-то вину сына на себя. Она понимает, что он понесет наказание за содеянное. И она это примет.

Также Марина Дегтяр извинялась перед семьей погибшего водителя Игоря Носова. Принесла свои соболезнования. И заверила, что сделает все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

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