Массовое отравление в лагере: 40 детей оказались в больнице

В детском лагере "Салют" в Коблево Николаевской области отравились дети. Фото - Укринформ

В детском лагере "Салют" в Коблево Николаевской области произошло массовое отравление.

40 детей оказались в больнице, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Николаевской областной государственной администрации.

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Все 40 воспитанников - одаренные дети, дети-сироты, дети участников АТО. Приехали на отдых в лагерь из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

Городской совет Каменец-Подольского направил в лагерь проверяющих.

В частном детском оздоровительном заведении санаторного типа "Славутич" в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились дети. 12 воспитанников "Школы художественный гимнастики Дерюгиных", которые тренируются и отдыхают в лагере, пожаловались на тошноту, головокружение и рвоту. 8-летняя Маргарита Лукашук впала в кому. Умерла через 2 месяца.