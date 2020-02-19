Массовое отравление в колледже: 12 курсантов попали в больницу

В Збаражском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой в Тернопольской области произошло массовое отравление.
19 февраля в больницу попали 12 курсантов в возрасте 15-17 лет, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В инфекционное отделение Збаражской районной больницы с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 12 учеников", - говорится в сообщении.
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Как выяснилось, дети ели в столовой колледжа.
Сейчас в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
40 пострадавших попали в Козятинскую больницу Винницкой области из-за отравления в школьной столовой. Среди них 35 - дети.
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