Массовое отравление в колледже: 12 курсантов попали в больницу

В столовой Збаражского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников. Фото: stan.kz

В Збаражском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой в ​​Тернопольской области произошло массовое отравление.

19 февраля в больницу попали 12 курсантов в возрасте 15-17 лет, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В инфекционное отделение Збаражской районной больницы с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 12 учеников", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, дети ели в столовой колледжа.

Сейчас в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

40 пострадавших попали в Козятинскую больницу Винницкой области из-за отравления в школьной столовой. Среди них 35 - дети.