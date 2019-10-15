Массовая драка закончилась смертельной поножовщиной

В Житомирской области произошла массовая драка с поножовщиной. Один человек погиб, 4 в больнице. Фото - Главком

В одном из сел Овручского района Житомирской области во время выяснения отношений между группой мужчин 31-летний участник конфликта ранил 4-х оппонентов. Один из них умер, остальные в больнице.

Происшествие случилось вечером 14 октября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В ходе нетрезвого выяснения отношений между группой мужчин завязалась драка. Один из ее участников, 31-летний житель района, выхватил нож. Ранил четырех мужчин в возрасте от 19-ти до 29-ти лет, все жители с. Сливочное. Телесные повреждения, нанесенные 24-летнему участнику драки, привели к его смерти. Остальные трое мужчин с резаными ранами различных частей тела госпитализированы в больницу", - рассказали в полиции.

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Подозреваемого задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и отбывал наказание в тюрьме, по словам начальника Овручского отдела полиции Игоря Цалко.

Все обстоятельства указанного события устанавливаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

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